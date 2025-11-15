◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都・芝２２００メートル）＝１５日、栗東トレセンＧ１馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は坂路で調整し、活気あふれる脚さばき。田村助手は「弾んでいました。栗東に来た当初と比べたら、弾み加減が良くなっていますね」と笑顔を見せた。昨年までは３着以内を外したことがなかったが、今年は１３、８、１５着と精彩を欠く。不振脱却に向け