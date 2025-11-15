ウクライナ空軍は１４日、首都キーウや東部ハルキウ、南部オデーサなどウクライナ各地で１３日夜〜１４日朝、ロシア軍のミサイル１９発、無人機４３０機による攻撃があったと発表した。ウクライナ国営通信によると、キーウで少なくとも６人が死亡し、３６人が負傷した。この攻撃に関連して、旧ソ連構成国アゼルバイジャンの外務省は１４日、キーウにある同国大使館の敷地内に露軍の弾道ミサイル「イスカンデル」が着弾し、建物