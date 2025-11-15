モデルの滝沢眞規子（47）が、広々とした自宅のリビングにクリスマスツリーを飾る様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】滝沢眞規子の「豪邸」と話題の自宅のガレージや中庭これまでにも、ガレージや、バドミントンができるほど広い中庭など、自宅の様子をInstagramに公開してきた滝沢。「車庫だけで我が家より広い」「どんな豪邸!?すごすぎる」などと話題になっていた。滝沢眞規子、リビングにクリスマスツリーを飾る様子