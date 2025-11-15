14日夜、長野県喬木村で道路を横断中の66歳の男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。警察によりますと14日午後9時半前、喬木村の村道を村内の自営業・松澤俊明さん66歳が歩いて渡っていたところ豊丘村方面に向かっていた軽乗用車にはねられました。松澤さんは飯田市内の病院に搬送されましたが事故から約1時間後に外傷性脳出血により死亡が確認されました。軽乗用車は上伊那郡に住む専門学校生の男性（19）が運転していましたが、