歌手の天童よしみ（71）が14日、自身のインスタグラムを更新。「#大好きな写真」と90代の母との2ショットを添えて、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定したことを報告した。【写真】「#大好きな写真」天童よしみと90代母の2ショット天童は「みなさまに ご報告です」と切り出し、「今年の紅白歌合戦 大決定致しました」と報告。「皆様嬉しいです 感謝申し上げます」とつづり、「母と 泣きました」と