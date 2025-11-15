数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！一見シンプルですが、よく見ると“マイナス方向”への変化が隠れています。気づけるかどうかで、あなたの観察力が試される一問です。問題：10, 9, 7, 4, 0, □□に入る数字は何でしょうか？ヒント：減り方に注目してみましょう。引く数が毎回少しずつ変わっています。答えを見る↓↓↓↓↓正解：−5正解は「−5」でした。▼解説この数列のポイントは「引く数」が1ずつ