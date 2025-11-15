15日、山形県内各地でクマの目撃が相次いでいます。新たに新庄市と鶴岡市で目撃されています。 警察によりますと、新庄市では午前6時40分ごろ、ＪＲ新庄駅に近い、沖の町のJA新庄市本所駐車場でクマ1頭（体長約50センチ）が目撃されました。鶴岡市では午前9時10分ごろ、勝福寺地内の泉神社から東方約100メートル付近でクマ1頭（体長約1メートル）が目撃されました。警察では、いずれもクマが付近に潜んでいる恐れがあ