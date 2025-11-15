¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¥¹¥é¥ê½÷Í¥¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ(31)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤¬?ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¡ØÁÇÉÁ¡Ù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤´Í½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤À¤±¤ÎÆÃÅµ¥«¥Ã¥È40¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤¨ÉÕ¤­¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ç¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ð¤·¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ë¥µ¥¤¥ó½ñ¤¯¤Î½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«