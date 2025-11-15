15日午前0時15分ごろ、福岡県福津市舎利蔵の「林田産業グリーンリサイクルセンター」の敷地内から出火し、集積している木くずや草が燃えた。火は長時間にわたってくすぶり、鎮火するまで11時間以上かかった。けが人はいない。県警宗像署は木くずや草が自然発火した可能性があるとみている。