福井県の美浜原発では、原発新設に向けた地質調査の様子が公開されました。公開されたのは福井県の美浜原発で今月５日から始まった原発新設に向けた地質調査で、地盤を構成する岩石などが採取され、地質の状況などが確認されました。関西電力は原発の南北２１のエリアで地盤の固さの分布などを調べ、原子炉の設置に適した地盤かどうか調査していくとしています。２０１１年に起きた東京電力・福島第一原発の事故後、原発新