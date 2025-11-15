大統領専用機「エアフォースワン」の機内で報道陣の取材に応じるトランプ大統領＝14日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、英公共放送BBCが昨年10月の番組でトランプ氏の演説場面を恣意的に編集したとされる問題を巡り、来週にも補償を求め提訴する意向を示した。スターマー英首相とこの問題を電話で協議するとも述べた。大統領専用機内で記者団に話した。トランプ氏は請求額について「10億ドル（約1545億