柿の甘さにみりんをひとまわし。そのまま食べてもおいしいけれど、この組み合わせがじつは超絶合うんです！貝割れ菜のほのかな辛みが味のアクセントに。季節感たっぷりのサラダをぜひ楽しんで。『柿のみりんがけサラダ』のレシピ材料（2人分）柿（種なし）……1個 貝割れ菜……1パック みりん……大さじ1 塩……小さじ1/3作り方（1）柿は皮をむき、縦8等分のくし形に切る。貝割れ菜は根元を切り、長さを半分に切る。（2） ボールに