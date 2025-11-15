今年7月20日に実施された参議院議員選挙が議員定数配分の不均衡により「違憲・無効」であるとして、三竿径彦（みさお みちひこ）弁護士らのグループ（三竿グループ）が、東京都選挙区と、全国を対象とした比例代表選挙について選挙無効の判決を求めた裁判で、11月12日、東京高裁は原告の請求を棄却する判決を行った。 三竿グループは、越山康弁護士（故人）らが1960年代から始めた、参議院議員選挙が行われるた