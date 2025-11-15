◇フィギュアスケートGPシリーズ第5戦スケートアメリカ（2025年11月14日米レークプラシッド）開幕し、ペアSPでは昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は74・42点で2位スタートとなった。序盤のトーループジャンプにミスが出た。78・83点で首位発進したジョージアのペアと4・41点差で、15日のフリーに臨む。