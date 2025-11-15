「阪神秋季キャンプ」（１５日、安芸）最終クール初日を迎えて、藤川球児監督が練習前に７分間に及ぶ訓示を行った。半円状に並んだ選手たちを体育座りさせると、指揮官も右膝をついた状態で、時折手ぶりを交えつつ熱弁。曇天続きだった前クールから一転、快晴となった空の下、選手は真剣な表情で藤川監督の言葉に聞き入った。