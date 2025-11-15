モグライダー・芝大輔が、「東京最高！」と題した企画を持ち込み、自身の壮絶な上京エピソードを明かした。11月12日（水）配信のテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。愛媛県の山奥出身だという芝は、「地元にいるのがきつかった」と告白。東京に出てきて初めて電車に乗ったとき、自動改札で「（出てきた切符が）自分の（切符）なわけないと思って取らなかった」という当時の実体験を打ち明ける。さらに、「電車