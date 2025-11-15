14日、傷害の容疑で上越市三和区の職業不詳の男（51）が現行犯逮捕されました。男は14日午後7時前、市内に住む知人男性(60代)の家で男性の顔面を複数回殴り、全治不詳のケガをさせた疑いがもたれています。警察は、男性から通報を受け、電話越しに口論をする声が聞こえたため臨場。その場にいた男を現行犯逮捕しました。殴られた男性は右顔面挫創により出血し、救急車で搬送されています。現場には男性の家族もいたということです