2025年11月15日放送の「ぶらり途中下車の旅」は中央線の旅。旅人は、舞の海。中央線東京から高尾を結ぶ中央線。ビジネスの中心地・丸の内を出発し、新宿・吉祥寺を通り、豊かな自然が残る武蔵野へと、車窓の風景は目まぐるしく変化します。駅ごとに個性豊かな街が広がる路線です。今週の旅人：舞の海1968年2月17日生まれ。青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身の元力士。小さい体でも軽快に大きな力士と戦う姿や様々な技を駆使して戦う姿か