「リファ（Refa）」が、銀座にブランド最大級の旗艦店「リファ ギンザ（Refa GINZA）」を11月15日にオープンする。それに先がけ、オープニングセレモニーを開催。ブランドアンバサダーを務める俳優の榮倉奈々と山田裕貴のほか、リファを展開するMTGの松下剛代表らが登場しテープカットを行った。トークセッションではアンバサダーの2人が新店やブランドについての想いを語った。 【画像をもっと見る】 リファ ギンザは、日本発