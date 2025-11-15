歌舞伎俳優の市川團子（21）が、俳優の小栗旬（42）が社長を務める芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」に所属したことが分かった。15日、同事務所の公式サイトで発表された。サイトでは「市川團子（五代目）所属のご報告」とし「この度、市川團子（五代目）が弊社トライストーン・エンタテイメントに所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表。「今後とも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻を賜ります