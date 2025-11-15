長嶋茂雄さんや大谷翔平選手など、これまで発表された羽子板が一斉に展示されている「変わり羽子板40年の歴史展」＝15日午前、東京都台東区明るい話題を提供した時の人を描いた「変わり羽子板」を1986年から毎年発表している人形メーカー「久月」の本社（東京）で、これまで発表した羽子板約300点を一斉に展示する「変わり羽子板40年の歴史展」が15日、始まった。12月に予定している今年の発表で40回目となるのを前に、歴史