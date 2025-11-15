目覚めに合わせて手を握ってくれるポメラニアンの姿が、話題になっている。【映像】飼い主の手をにぎにぎするレオナルド・ポコ丸くん（実際の映像）投稿したのは、ポメラニアンのレオナルド・ポコ丸くん（9歳）の飼い主（@yuyuyuyumee）。「前世で徳を積んでおいたので、毎朝起きると可愛い犬が手を握ってくれる人生を歩めている」というコメントとともに、Xに動画を投稿した。動画には、目覚めに合わせて手を握ってくれるレオ