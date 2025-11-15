ＢＳテレ東で放送中の染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （全6話）が11月20日（木）に最終回を迎えます。不思議な雑貨店を訪れたとき、客たちの運命は狂い始める…男２人の強い絆と宿命を描く本作が、ついに衝撃のラストへ。漫画『不条理雑貨店 UNREAL』（コミック：片山愁／原作：ヨダカケイ隔月刊「ウィングス」連載中／新書館）をドラマ化した本作。ドラマ『相棒』シリーズや映画『探偵