映画『夢と創造の果てにジョン・レノン最後の詩』より、予告編と場面写真6枚、本作で証言をした出演者のうち12人のポートレートが到着した。【動画】世界がまだ追いつけなかった言葉がある―ジョン・レノン最後の詩』予告編本作はジョン・レノンの生涯最後の10年間に焦点を当て、ビートルズ解散後も独自に進化を遂げ、革新的な音楽を生み出し、反戦運動の最前線に立った、史上最も影響力のあるポップカルチャーアイコンの一