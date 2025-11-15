◆米国女子プロゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第２日（１４日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、７６位で出た西村優菜（スターツ）が６４をマークし、通算４アンダーの１５位に浮上した。首位と５打差。６８の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、７０の西郷真央（島津製作所）は３アンダーで２１位。吉田優利（エプソン）は６８、岩井千怜（ちさと、ホンダ）と