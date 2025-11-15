70歳にもなると心身のギャップが生じやすくなる。作家の楠木新さんは「加齢というブラックボックスが存在感を増してくる。70代に入ったら『5つの寿命』を意識して、それぞれを上手に生かしていくことが重要だ」という――。（第3回／全5回）※本稿は、楠木新『定年後、その後』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■「論語」が教えるライフサイクルの知恵長い人生を同じペースで走り続けることはできない。この点につ