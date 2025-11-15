´ÚÊÆ´ØÀÇ¤ª¤è¤Ó°ÂÊÝ¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À´Ú¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡Ê¹çÆ±ÀâÌÀ»ñÎÁ¡Ë¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Àè·î29Æü¤Ë·Ä½£¡Ê¥­¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤ÇÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇ¤ª¤è¤Ó°ÂÊÝ´ØÏ¢¤ÎÁèÅÀ¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤«¤é16Æü¤Ö¤ê¤À¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢Îµ»³ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ç¡Ö´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤Ï°ÂÊÝ¤È·ÐºÑ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÊñ³ç¤¹¤ë¿¿¤ÎÌ¤Íè·¿ÀïÎ¬ÅªÊñ³çÅªÆ±ÌÁ¤ËÈ¯Å¸¡¢¿¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¹ñ¤¬¶¦¤Ë¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤¹