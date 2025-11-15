乃木坂46の田村真佑（26）が14日までに自身のインスタグラムを更新。お台場で夜景バックの“デート風”ショットを公開した。自身のインスタグラムで「冬のお散歩は好きかもしれない」と題して投稿。写真ではお台場の夜景をバックにした“デート風”ショットを公開した。ファンからは「自由の女神より女神だわ」「いい女感出てて最高」「彼女感すぎてえぐい！」「ほんま可愛すぎる」「令和の見返り美人」「ロマンチック」な