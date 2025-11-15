女優の川栄李奈(30)が15日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「あんなに暑かったロケが寒い季節になってきた」と書き出した川栄。撮影の合間に撮影したと思われるオフショットを掲載した。長袖パーカーを羽織って防寒対策もバッチリ。「フェイクマミー後半戦も楽しんでください」と添えて、自身が出演するドラマ、TBS「フェイクマミー」（金曜後10・00）についてファンへ呼びかけた。