IT大手MIXI（ミクシィ）の子会社が東京国税局の税務調査を受け、約8億円の所得隠しを指摘されていたことが15日、関係者への取材で分かった。前代表取締役（解任）らが取引先から受領していた不適切な資金について、同社の所得と認定したとみられる。重加算税を含む法人税の追徴税額は約2億円。子会社は既に修正申告と納付を済ませたという。子会社は、競輪車券のインターネット販売を手がけるチャリ・ロト（東京）。ミクシィの