行楽の秋に訪れるべき場所はどこか。歴史評論家の香原斗志さんは「紅葉の美しさだけでなく、今だからこそ行くべきお城がある」という。香原さんが選んだ「秋の名城」ランキング2025年編をお届けする――。写真＝iStock.com／tanukiphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tanukiphoto■今年の紅葉の時期に行くべき6つのお城多くの人にとって、一番時間をとりやすい時期は夏かもしれないが、今年のような猛暑では、城歩きを