「明治神宮大会・高校の部・２回戦、神戸国際大付７−０中京大中京」（１５日、神宮球場）神戸国際大付の強力打線が３本のアーチをかけて中京大中京に七回コールド勝利し、２００４年以来２１年ぶりの初戦突破を果たした。プレーボールから７球目。１番・田中が先頭打者本塁打となる右翼スタンドに突き刺すソロで先制。二回には右打者の５番・石原が右中間スタンドに運ぶソロで加点した。さらには四回２死二塁で主将・井本が