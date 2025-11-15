Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¡½¡½ÄÌ¾Î"¥ï¥¤¥¹¥Ô"¡£¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ³«¶É20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¡Ò¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·Ï¿¿áÂØ´ë²è¡ÓÂè11ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡Ù¤È¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX3 TOKYO DRIFT¡Ù¤Î¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢11·î¤ËÆÈÀêTV½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥³¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦¹â¶¶¹­¼ù¡£2024Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì