スペイン・マドリードでたこ焼き専門店「BALÓN TOKIO（バロン・トキオ）」を経営している一戸隆太さん（32）は、かつてプロサッカー選手を夢見ていた。ケガでその夢を諦めた後も、変わった方法でサッカーに関わり続けている。その方法とは何か。スペイン在住ライター・きえフェルナンデスさんが一戸さんに取材した――。筆者撮影バロン・トキオの店主、一戸隆太さん - 筆者撮影■マドリードの若き「たこ焼き店主」が追う夢目