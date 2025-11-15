男子SP演技する友野一希＝レークプラシッド（共同）【レークプラシッド共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、スケートアメリカは14日、米レークプラシッドで開幕し、男子ショートプログラム（SP）は友野一希（第一住建グループ）が今季自己最高の95.77点で首位に立った。優勝すればミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考で重要な位置付けとなるGPファイナル（12月4〜6日・名古屋）進出が決まる。壷井達也