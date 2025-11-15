【女子ボートレーサー・インタビュー小林愛実（２５＝岡山）後編】――間もなくデビューから５年。振り返ってみて小林大きな変化があったのかと言われると、一気に成長したという感じはないとは思います。自分は一気にバーンとできる才能はないけど、コツコツやってきたことが結果につながって、成績もちょっとずつですけど、上がってきている。そこは焦らず行けたらいいかなと思います。旋回も調整も少しずつ良くなってい