仲良しカメラマンのスーフー氏がSNS更新2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目となる受賞を果たした。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位。球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏は、大谷と真美子夫人との3ショットを公開。「わぁ最高の写真」と日米ファンも興奮している。大谷は今季