夢枕獏さん＝松嶋愛撮影『陰陽師』シリーズなどで知られる作家・夢枕獏さんの短編集『陰態の家夢枕獏超越的物語集』（文藝春秋）が発売されました。夏目漱石とシャーロック・ホームズが共演する明治ミステリーから、『四谷怪談』の翻案、ノスタルジックなUFO小説に、縄文の謎が絡む伝奇ホラーまで、多彩な9編を収録する充実の一冊です。デビュー50周年を再来年に控え、創作意欲をますます燃やす夢枕さんにインタビューしました。