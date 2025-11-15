女性は、男性に要求するのは贅沢と思いつつも、夢のようなプロポーズの演出に憧れを抱いているようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた、「『本当はこんなプロポーズされたい！』と女の子が憧れる夢のプロポーズ９パターン」をご紹介します。【１】内緒で友達や両親を集めていて、みんなの前でプロポーズしてくれる。「そのまま結婚式をあげたい」（３０代女性）など、大好きな人たちの前で、彼から誠意を伝