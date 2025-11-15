◆第５６回記念明治神宮野球大会第２日▽高校の部・２回戦神戸国際大付７―０中京大中京＝７回コールド＝（１５日・神宮）神戸国際大付（近畿）が中京大中京（東海）に７回コールド勝ちで、２００４年以来２１年ぶりの初戦突破を果たした。初回、田中翔麻中堅手（２年）の先頭打者本塁打で先制すると、２回に昭和の大スターで俳優・歌手の石原裕次郎さんにちなんで名付けられた石原悠資郎（ゆうじろう）左翼手（２年）が右中