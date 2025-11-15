【新華社石家荘11月15日】中国河北省滄州市の大運河堤頂路は、北は青県から南は呉橋県まで、全長308キロ、市内の8県（県級市、区）300以上の村を結んでいる。道路は大運河に沿って建設され、沿線の自然景観や歴史・文化スポット、人文景観を「ネックレス」のように結ぶ。地形と自然景観に合わせて、地域ごとの状況に応じた公園も10カ所余り計画、建設されている。沿道には宿や休憩所、駐車場などインフラが整備され、観光、レ