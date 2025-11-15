香港発の人気ライスヌードル店「譚仔三哥（タムジャイサムゴー）」から、寒い季節にぴったりな冬限定メニュー「薬膳火鍋米線」が登場します。スパイスの効いた薬膳スープと彩り豊かな具材が織りなす、体の芯から温まる逸品。さらに、新登場の「チャイミルクティー」も一緒に楽しめば、ほっと癒される時間が過ごせます。冬の味覚を堪能できる期間限定メニューをお見逃しなく♡ 冬限定