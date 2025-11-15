【ワシントン＝田中宏幸】米政府機関の一部閉鎖が解消されたのを受け、米労働省は１４日、９月の雇用統計を今月２０日午前８時半（日本時間午後１０時半）に公表すると明らかにした。当初は１０月３日に発表する予定だったが、同１日から４３日間に及んだ政府閉鎖に伴い、公表が約１か月半遅れる格好となった。９月の雇用統計のデータ収集は、政府閉鎖が始まる前の時点で完了していたとみられる。１０月の雇用統計を巡っては、