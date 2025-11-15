宇宙船に「宇宙ごみ」が衝突した可能性があるとして地球への帰還が延期されていた中国人宇宙飛行士3人が無事、帰還しました。【映像】中国の宇宙ステーション内の様子（作業の様子も）中国人宇宙飛行士3人は、4月、宇宙船「神舟20号」で地球から飛び立ち、その後、中国が独自で運用を進める宇宙ステーション「天宮」で約半年間、業務を行いました。今月5日には地球に帰還する予定でしたが、「神舟20号」の窓ガラスに宇宙ごみ