ゴマフアザラシの赤ちゃん・ゴマちゃんと小学1年生のアシベの生活を描き、人気を博した『少年アシベ』。その続編、小学3年生になったアシベたちを描く『小3アシベ QQゴマちゃん』が、2026年春にTVアニメとして放送されることが決定した。作者・森下裕美が「重大発表！」としてX（@Morishita_oop）に投稿した2枚のイラストには、30年以上変わらない作品特有のゆるさと勢いがそのまま詰まっていた。 【画像】ゴマちゃんフィӦ