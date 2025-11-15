福岡県警八幡西署は15日、北九州市八幡西区白岩町17番付近で14日午前8時半ごろ、通行中の女性が車に乗った見知らぬ女からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。女は50〜60歳くらいで灰色の車に乗っていたという。