南陽警察署は14日、東京都足立区に住む自称アルバイトの男(38)を脅迫容疑で逮捕しました。 警察によりますと、男は今月13日午前11時20分ごろからおよそ20分間、携帯電話で南陽警察署に電話をかけ、警察官に対し、置賜地方に住む20代女性の名字を告げ、「殺しに行く、家族も殺しに行く」などと言い、警察官を介して女性を脅迫した疑いが持たれています。14日午後5時前、東京都足立区で男を逮捕しました。男と女性は面識があり、男