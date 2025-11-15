高知県安芸市で秋季キャンプ中の阪神は15日、最終クール第1日の練習開始を前に、藤川監督が7分のメッセージを送った。ナイン、スタッフは芝生に腰を下ろし、自身は片膝をついた状態で話をした。時折、身振りを交えた。今月1日から始まり、ここまで明らかな故障離脱者はなし。キャンプは17日まで。