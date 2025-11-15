本格的な雪のシーズンを前に、新潟県上越市の小学校では児童が安全にスキーを楽しめるようリフトに乗る練習をしました。 上越市の直江津小学校で11月14日行われたのは、スキー場のリフトに乗るための講習会です。体育館には本物のリフトが用意され、近くのスキー場スタッフの協力のもと児童が乗車体験をしたほか、実際にスキー板を身につけゲレンデでのマナーなどを教わりました。県内では冬