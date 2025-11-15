IT大手MIXIの子会社が東京国税局の税務調査で、前代表取締役らが取引先から受領していた不適切な資金を巡り計約8億円の所得隠しを指摘されていたことが15日、関係者への取材で分かった。重加算税を含む追徴税額は約2億円。